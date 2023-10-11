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مقتل 11 موظفًا في الأمم المتحدة في غزة منذ السبت

مقتل 11 موظفًا في الأمم المتحدة في غزة منذ السبت

قتل 11 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت، على ما أعلن الناطق بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء.



وأوضح دوجاريك أن 30 تلميذًا في مدارس تديرها هذه الوكالة قتلوا أيضًا وأصيب ثمانية آخرون.

