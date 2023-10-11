واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية الى الشرق الأوسط "إذا اقتضى الأمر"

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستعدة لنشر حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط لردع أطراف إقليمية عن الانخراط في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وكشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أنه من المقرر منذ فترة طويلة، قبل هجوم حماس على إسرائيل، أن تبحر حاملة الطائرات يو إس إس دوايت آيزنهاور نحو البحر الأبيض المتوسط.



واشار إلى أنه "إذا اقتضى الأمر" فممكن توجيه الحاملة إلى شرق المتوسط للالتحاق بحاملة الطائرات جيرالد فورد.