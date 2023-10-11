البيت الأبيض: واشنطن قلقة من ضربات حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية

البيت الأبيض: واشنطن قلقة من ضربات حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية

أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن "قلقها الواضح" من القصف الصاروخي الذي ينفذه حزب الله اللبناني تجاه شمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في نهاية الأسبوع.



وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "نتابع بقلق بعض الهجمات الصاروخية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، ومصدرها بطبيعة الحال حزب الله".