إردوغان يجري مباحثات مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

إردوغان يجري مباحثات مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع حركة حماس الفلسطينية للإفراج عن رهائن إسرائيليين إحتجزتهم خلال عمليتها المباغتة السبت، وفق ما أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر: "ثمة مفاوضات حاليًا من أجل الإفراج عن الرهائن"، وفق ما أفاد هذا المصدر، مؤكدًا معلومات أوردتها قناة "خبر تورك" التلفزيونية.