إضاءة مبنى جامعة الدول العربية بألوان علم فلسطين

إضاءة مبنى جامعة الدول العربية بألوان علم فلسطين

نشرت وزارة الخارجية الفلسطينية فيديو لإضاءة مبنى جامعة الدول العربية بألوان علم فلسطين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع إجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن الوضع في غزة.









