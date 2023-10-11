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نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت

نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء بمواصلة القتال ضد حماس، مشيرًا إلى أن كل عضو في الحركة الفلسطينية سيكون "في حكم الميت".



وقال في تصريح متلفز مقتضب: "حماس هي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وسنسحقها وندمرها كما دمر العالم داعش."