ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟

ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟

بعدما أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي تشكيل حكومة طوارىء، إنتهى إجتماع الكابينت الإسرائيلي الذي ضم إلى نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس.



فماذا تقرر في هذا الإجتماع؟