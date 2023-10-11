علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين

كشف عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج علي بركة، في مقابلة عبر قناة روسيا اليوم، عن خطة حماس لغزو إسرائيل والتي بدأ التحضير لها منذ عامين.وأشار إلى أن "روسيا تتعاطف معنا وتستفيد من تورط الولايات المتحدة في هذه الحرب، وأي صفقة مبادلة يجب أن تشمل أسرى حماس في أوروبا والولايات المتحدة."