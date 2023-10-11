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بايدن يطلب من إسرائيل إحترام قوانين الحرب في غزة ويحذر إيران

أخبار دولية
2023-10-11 | 17:42
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بايدن يطلب من إسرائيل إحترام قوانين الحرب في غزة ويحذر إيران
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بايدن يطلب من إسرائيل إحترام قوانين الحرب في غزة ويحذر إيران

بايدن يطلب من إسرائيل إحترام قوانين الحرب في غزة ويحذر إيران

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من إسرائيل الأربعاء إحترام "قوانين الحرب" في ردها على الهجوم الذي شنته عليها حركة حماس إنطلاقًا من قطاع غزة، محذرًا في الوقت نفسه إيران من مغبة التدخل في النزاع الراهن بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية.
     
وقال بايدن خلال إجتماع مع ممثلي الأميركيين اليهود في الولايات المتحدة: "لقد قلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننتانياهو أمرًا واحدًا هو أنه من المهم فعلًا أن تتصرف إسرائيل، رغم كل الغضب والإستياء اللذين يعتريانها، وفقًا لقوانين الحرب"، مضيفًا: "لقد أرسلت رسالة واضحة للإيرانيين مفادها: إحذروا".
     
وأكد أننا "سنواصل العمل مع شركائنا في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم لضمان أن لدى إسرائيل ما يلزم للدفاع عن مواطنيها ومدنها والرد على هذه الهجمات".

أخبار دولية

الرئيس الأميركي

جو بايدن

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