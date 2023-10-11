الجامعة العربية تدين الحصار الإسرائيلي لغزة وقتل المدنيين "من الجانبين"

الجامعة العربية تدين الحصار الإسرائيلي لغزة وقتل المدنيين "من الجانبين"

دانت الجامعة العربية الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة وقتل المدنيين "من الجانبين" في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، وذلك في اجتماع طارىء عقدته الأربعاء.



وأكد الوزراء في أعقاب الإجتماع في مقر الجامعة في القاهرة "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة".



وطالبوا بـ"إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها".

