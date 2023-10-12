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بوتين يصل إلى قرغيزستان في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه
أخبار دولية
2023-10-12 | 00:07
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بوتين يصل إلى قرغيزستان في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس إلى قرغيزستان في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقّه، بحسب ما أفاد الإعلام الروسي والقرغيزي.
ومن المقرّر أن يجتمع بوتين الخميس مع نظيره القرغيزي صدر جباروف قبل أن يشارك الجمعة في قمة رابطة الدول المستقلّة التي تضمّ عدداً من الجمهوريات السوفياتية السابقة.
وهذه أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقّه في آذار/مارس بتهمة الضلوع في "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.
وسيجري الرئيس الروسي في قرغيزستان الخميس محادثات ثنائية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في أول لقاء بين الرجلين منذ استعادت باكو السيطرة على قره باغ للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود بعد هجوم استمر يوما واحدا وأدى لنزوح جماعي لغالبية سكان الجيب الأرمن.
وسيغيب عن القمة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بحسب الرئاسة القرغيزية.
وتعقد قمّة رابطة الدول المستقلة الجمعة ويشارك فيها بالإضافة إلى بوتين حليفه الرئيسي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقادة دول أقلّ تأييداً للغزو الروسي لأوكرانيا مثل رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف.
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