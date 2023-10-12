ارتفاع محصلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل



ارتفعت إلى 1200 قتيل حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ شنّت حركة حماس هجوماً دموياً مباغتاً على الدولة العبرية السبت الفائت، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني الخميس.



وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان تلاه أمام الصحافيين إنّ "عدد الشهداء بلغ قرابة 1200 شهيد وعدد الإصابات بلغ حوالى 5600 إصابة".

