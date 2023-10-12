شولتس يدعو مواطنيه "لضمان أمن" يهود ألمانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مواطنيه إلى التضامن مع يهود بلاده وضمان أمنهم، مؤكّداً إدانته التجاوزات التي طاولت هذه الأقليّة خلال تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين جرت مؤخراً.



وطلب شولتس عبر شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية " دعم جميع المواطنين حتى نتمكّن معاً من ضمان أمن مواطنينا اليهود ولهذا السبب يجب علينا أن نتضامن معهم".



وتطرّق المستشار الألماني إلى "الأقوال والأفعال المعادية للسامية التي تخلّلت تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين" شهدتها ألمانيا منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل السبت الفائت والذي ردّت عليه الدولة العبرية بشنّ هجوم عسكري واسع النطاق ضدّ قطاع غزة.



وشدد شولتس على أنه "لا يمكننا القبول بهذا".



ورغم حظر التظاهرات المؤيّدة لهجوم حماس على إسرائيل، تجمع نحو مئة شخص مساء الأربعاء في حيّ نويكولن في برلين دعماً للفلسطينيين.



وجرت هذه التظاهرة وسط أجواء مشحونة وتحت أنظار أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، بحسب ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.