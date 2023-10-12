الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتيلان في روسيا جرّاء حطام طائرة مسيّرة
أخبار دولية
2023-10-12 | 00:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قتيلان في روسيا جرّاء حطام طائرة مسيّرة
أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف أنّ شخصين قتلا جرّاء سقوط حطام طائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الروسية خلال الليل.
وأكد غلادكوف عبر تطبيق تلغرام أنّ "منظومة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود أسقطت طائرة بدون طيّار كانت تقترب من المدينة".
ولفت إلى أنه "نتيجة لتساقط الحطام، اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص (...) للأسف، هناك قتلى. لقد عثرت فرق الطوارئ على جثتي شخصين - هما رجل وامرأة - تحت الأنقاض".
كما أصيب شخصان آخران بجروح خطرة نقلا على إثرها إلى المستشفى، وفقاً لغلادكوف.
وأوضح الحاكم أنّ الجريحين هما رجل يرقد حالياً في غيبوبة وامرأة أصيبت بارتجاج في المخّ وحالتها خطرة.
وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يكون هناك طفل تحت الأنقاض. عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة".
أخبار دولية
روسيا
اوكرانيا
طائرة مسيرة
التالي
بن سلمان لأردوغان: المملكة تبذل جهوداً حثيثة لوقف التصعيد في غزة
باريس: حماس ارتكبت في إسرائيل "فظائع أشبه بجرائم ضد الإنسانية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-27
روسيا تعلن استهداف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في اوكرانيا
آخر الأخبار
2023-07-27
روسيا تعلن استهداف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في اوكرانيا
0
آخر الأخبار
15:28
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين وروسيا تتعاطف معنا وتستفيد من تورط الولايات المتحدة في هذه الحرب وأي صفقة مبادلة يجب أن تشمل أسرى حماس في أوروبا والولايات المتحدة
آخر الأخبار
15:28
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين وروسيا تتعاطف معنا وتستفيد من تورط الولايات المتحدة في هذه الحرب وأي صفقة مبادلة يجب أن تشمل أسرى حماس في أوروبا والولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2023-10-10
روسيا تفشل في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أخبار دولية
2023-10-10
روسيا تفشل في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
2023-10-10
السفيرة الاميركية لدى حلف شمال الأطلسي: الدعم العسكري الاميركي لاسرائيل لن يؤثر على دعم واشنطن لاوكرانيا
أخبار دولية
2023-10-10
السفيرة الاميركية لدى حلف شمال الأطلسي: الدعم العسكري الاميركي لاسرائيل لن يؤثر على دعم واشنطن لاوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:57
مسؤول اميركي: لقاء بين بلينكن والرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني عبد الله الجمعة في عمان
أخبار دولية
03:57
مسؤول اميركي: لقاء بين بلينكن والرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني عبد الله الجمعة في عمان
0
أخبار دولية
03:54
المتحدث باسم حماس للـLBCI: حماس أفرجت عن المرأة الاسرائيلية والطفلين ردا على الاخبار المتداولة
أخبار دولية
03:54
المتحدث باسم حماس للـLBCI: حماس أفرجت عن المرأة الاسرائيلية والطفلين ردا على الاخبار المتداولة
0
أخبار دولية
03:49
شولتس يؤكد أن صمت محمود عباس حيال هجمات حماس "معيب"
أخبار دولية
03:49
شولتس يؤكد أن صمت محمود عباس حيال هجمات حماس "معيب"
0
أخبار دولية
03:16
إسرائيل لن تزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن
أخبار دولية
03:16
إسرائيل لن تزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-09
أخطأ بالضحية... ضربها وطعنها معتقدا أنها حبيبته السابقة وعندما اكتشف خطأه ارتكب جريمة أكبر!
منوعات
2023-10-09
أخطأ بالضحية... ضربها وطعنها معتقدا أنها حبيبته السابقة وعندما اكتشف خطأه ارتكب جريمة أكبر!
0
أخبار دولية
03:15
وصول بلينكن إلى إسرائيل
أخبار دولية
03:15
وصول بلينكن إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
03:57
مسؤول اميركي: لقاء بين بلينكن والرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني عبد الله الجمعة في عمان
أخبار دولية
03:57
مسؤول اميركي: لقاء بين بلينكن والرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني عبد الله الجمعة في عمان
0
أخبار دولية
03:54
المتحدث باسم حماس للـLBCI: حماس أفرجت عن المرأة الاسرائيلية والطفلين ردا على الاخبار المتداولة
أخبار دولية
03:54
المتحدث باسم حماس للـLBCI: حماس أفرجت عن المرأة الاسرائيلية والطفلين ردا على الاخبار المتداولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
أخبار دولية
16:55
علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين
0
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
أخبار دولية
16:52
ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟
0
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
أخبار دولية
16:18
نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت
0
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
15:28
من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي
0
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
أخبار دولية
14:37
الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
14:33
حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701
0
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
أخبار دولية
14:33
الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أهل الجنوب: باقون!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أهل الجنوب: باقون!
0
أخبار دولية
13:54
التطبيع بين مصر وإسرائيل... ليس بين الشعبين
أخبار دولية
13:54
التطبيع بين مصر وإسرائيل... ليس بين الشعبين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
خبر كاذب
12:27
ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟
2
خبر عاجل
04:43
طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين
خبر عاجل
04:43
طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين
3
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
خبر عاجل
11:31
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان
4
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
خبر عاجل
17:10
أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
5
منوعات
04:36
بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!
منوعات
04:36
بالون عيد ميلادها قتلها... ما أصاب إبنة الـ7 سنوات مروع!
6
فنّ
06:34
زفافهما فاجأ الوسط المصري... فنان شهير وإعلامية معروفة أعلنا زواجهما!
فنّ
06:34
زفافهما فاجأ الوسط المصري... فنان شهير وإعلامية معروفة أعلنا زواجهما!
7
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
منوعات
15:19
عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!
8
امن وقضاء
04:32
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة
امن وقضاء
04:32
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More