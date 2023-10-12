قتيلان في روسيا جرّاء حطام طائرة مسيّرة

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف أنّ شخصين قتلا جرّاء سقوط حطام طائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الروسية خلال الليل.



وأكد غلادكوف عبر تطبيق تلغرام أنّ "منظومة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود أسقطت طائرة بدون طيّار كانت تقترب من المدينة".



ولفت إلى أنه "نتيجة لتساقط الحطام، اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص (...) للأسف، هناك قتلى. لقد عثرت فرق الطوارئ على جثتي شخصين - هما رجل وامرأة - تحت الأنقاض".



كما أصيب شخصان آخران بجروح خطرة نقلا على إثرها إلى المستشفى، وفقاً لغلادكوف.



وأوضح الحاكم أنّ الجريحين هما رجل يرقد حالياً في غيبوبة وامرأة أصيبت بارتجاج في المخّ وحالتها خطرة.



وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يكون هناك طفل تحت الأنقاض. عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة".