اتصال بين ولي العهد السعودي وماكرون... بن سلمان: المملكة ترفض استهداف المدنيين بأي شكل

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.



وفي السياق، أكد ولي العهد ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.



كما أكد سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.



وشدد الأمير محمد بن سلمان، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.