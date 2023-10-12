بن سلمان لأردوغان: المملكة تبذل جهوداً حثيثة لوقف التصعيد في غزة

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً الأربعاء، من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.



وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.



وأكد ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي؛ بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.



كما أكد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.



وأشار ولي العهد خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.