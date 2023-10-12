وصول بلينكن إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن إلى تل أبيب الخميس لإظهار تضامن بلاده بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في إسرائيل، بحسب مراسل لفرانس برس يرافقه.ومن المتوقع أن يزور بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بينما أكدت واشنطن وقوفها جانب حليفتها الدولة العبرية التي تشن قصفا عنيفا على قطاع غزة.