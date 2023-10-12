إسرائيل لن تزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن

اعلن وزير الطاقة الإسرائيلي اسرائيل كاتس الخميس إن بلاده لن تقدّم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة الى أن تطلق حركة حماس الأشخاص الذين خطفتهم في هجومها المباغت في نهاية الأسبوع.



وقال في بيان "مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم".