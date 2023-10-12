شولتس يؤكد أن صمت محمود عباس حيال هجمات حماس "معيب"



حضّ المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إدانة هجوم حماس على إسرائيل بشكل واضح، واصفا صمته حتى اللحظة بـ"المعيب".



وقال شولتس في خطاب أمام البرلمان "أين الإدانة الواضحة من قبل السلطة (الفلسطينية) المستقلة ورئيسها محمود عباس للعنف الإرهابي؟"، مضيفا أن "صمتهم معيب".

