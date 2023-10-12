مسؤول اميركي: لقاء بين بلينكن والرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني عبد الله الجمعة في عمان

يجري وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الجمعة في عمان محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحسب مسؤول أميركي.



وقال المسؤول لمراسل فرانس برس المرافق لبلينكن "غدا (الجمعة) في عمان، سيعقد الوزير بلينكن اجتماعات مع الرئيس الفلسطيني عباس والملك عبد الله الثاني".