الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المتحدث باسم حماس للـLBCI: حماس أفرجت عن المرأة الاسرائيلية والطفلين ردا على الاخبار المتداولة

أخبار دولية
2023-10-12 | 03:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المتحدث باسم حماس للـLBCI: حماس أفرجت عن المرأة الاسرائيلية والطفلين ردا على الاخبار المتداولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المتحدث باسم حماس للـLBCI: حماس أفرجت عن المرأة الاسرائيلية والطفلين ردا على الاخبار المتداولة

أكد المتحدث باسم حماس وليد الكيلاني أن حماس أفرجت عن امرأة اسرائيلية وطفلين يوم أمس ردا على الاخبار المتداولة من قبل اسرائيل والاعلام الغربي والتي تفيد بأن حماس تعدم النساء والاطفال.

وميّز الكيلاني، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، بين الشعب العربي الذي قلبه مع القضية الفلسطينية، وبين الانظمة العربية.

وشدد على أن المقاومة ستبقى صامدة إلى تحرير أرض فلسطين.

أخبار دولية

حماس

وليد الكيلاني

اسرائيل

LBCI التالي
مسؤول اميركي: لقاء بين بلينكن والرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني عبد الله الجمعة في عمان
شولتس يؤكد أن صمت محمود عباس حيال هجمات حماس "معيب"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-10

الجيش الاسرائيلي: العثور على قرابة "1500 جثة" لمقاتلي حماس في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-07

تداعيات عملية حماس وكيفية الرد عليها في اجتماع امني لمجلس الوزراء الاسرائيلي... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
2023-10-07

عملية عسكرية كبيرة لحماس واسرائيل تردّ... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
خبر عاجل
2023-10-07

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يطلق السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:19

مستشفيات غزة على شافة الانهيار

LBCI
أخبار دولية
08:15

ضربات إسرائيلية على مطاري حلب ودمشق

LBCI
أخبار دولية
08:01

بلينكن أكّد دعم أميركا الدائم لإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
06:52

عبد اللهيان يغادر طهران متوجهاً إلى بغداد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-28

مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟

LBCI
خبر عاجل
2023-10-10

ادرعي: الجيش الاسرائيلي يرد بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون نحو مصادر اطلاق القذائف داخل الأراضي السورية

LBCI
فنّ
2023-08-15

مبلغ خيالي تقاضته النجمة مارغوت روبي في فيلم "باربي"... الرقم تخطى التوقعات!

LBCI
فنّ
03:38

نجوم الموسيقى يدرّون منافع كبيرة على اقتصادات دولهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:55

علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين

LBCI
أخبار دولية
16:52

ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟

LBCI
أخبار دولية
16:18

نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت

LBCI
أخبار دولية
15:28

من هنا تسللت مجموعة سرايا القدس وهكذا بدأ الإشتباك مع الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
14:37

الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

حماس والجهاد الإسلامي تخرقان ما ينص عليه القرار 1701

LBCI
أخبار دولية
14:33

الجزء الأول من سلسلة حرب الأسرى... حرب الأسرى والرهائن بين العرب وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أهل الجنوب: باقون!

LBCI
أخبار دولية
13:54

التطبيع بين مصر وإسرائيل... ليس بين الشعبين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
12:27

ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟

LBCI
خبر عاجل
11:31

القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:10

أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب

LBCI
منوعات
15:19

عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!

LBCI
خبر عاجل
08:40

الميادين نقلا عن كتائب القسام: قصفنا مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية

LBCI
خبر عاجل
07:15

وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها

LBCI
أخبار دولية
14:40

البيت الأبيض: واشنطن قلقة من ضربات حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
07:31

وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More