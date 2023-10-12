المتحدث باسم حماس للـLBCI: حماس أفرجت عن المرأة الاسرائيلية والطفلين ردا على الاخبار المتداولة

أكد المتحدث باسم حماس وليد الكيلاني أن حماس أفرجت عن امرأة اسرائيلية وطفلين يوم أمس ردا على الاخبار المتداولة من قبل اسرائيل والاعلام الغربي والتي تفيد بأن حماس تعدم النساء والاطفال.



وميّز الكيلاني، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، بين الشعب العربي الذي قلبه مع القضية الفلسطينية، وبين الانظمة العربية.



وشدد على أن المقاومة ستبقى صامدة إلى تحرير أرض فلسطين.