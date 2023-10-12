وزارة الخارجية الإسرائيلية: لا يوجد رقم مؤكد لقتلى أطفال في كيبوتس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التي تدير الحساب الحكومي (@Israel)، لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول عدد الأطفال الذين قتلوا في في كيبوتس، "لا يمكننا تأكيد أي رقم في هذه المرحلة".



وقال جنود إسرائيليون كانوا في المكان لوكالة فرانس برس إن ما بين 100 إلى 150 شخصا قتلوا في هجوم حماس على الكيبوتس، بينهم عدد غير محدد من الأطفال.



وتحدث جندي طلب عدم الكشف عن هويته، عمليات تشويه، بينها قطع رؤوس، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

