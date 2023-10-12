الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية والعربية لمواجهة إسرائيل

دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الدول الاسلامية والعربية إلى "التعاون لوقف جرائم" إسرائيل ضد غزة، بحسب ما أفادت الرئاسة.



وخلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد مساء الأربعاء، شدد رئيسي على أنه "يجب على كافة الدول الاسلامية والعربية وجميع أحرار العالم، وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني من خلال التعاون الجاد"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن البيان الرئاسي.



وأكد البيان أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية تحاول على هذا الاساس تحقيق هذا التعاون والتناغم على وجه السرعة عبر الاتصال مع رؤساء وقادة الدول الاسلامية".



وأفادت وسائل إعلام سعودية وإيرانية بأن الرئيس الإيراني تحدث أيضا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وخلال المحادثة الهاتفية مع الأسد، أشار رئيسي إلى أن "الصهاينة اليوم فرضوا حصارا كاملا على قطاع غزة ولا يسمحون بوصول الادوية لاهالي القطاع ويحرمونهم من الماء والكهرباء في انتهاك لجميع المعاهدات الدولية"، متحدثا عن "إبادة ابناء الشعب الفلسطيني" بحسب "إرنا" نقلا عن البيان الرئاسي.



من جهته، شدّد الرئيس السوري على "بذل كافة الجهود لتسريع اتخاذ مثل هذا الموقف دعما للشعب الفلسطيني" مشيرا إلى أن "التأجيل فيه لساعة واحدة سيؤدي الى ارتكاب الكيان الصهيوني مزيدا من الجرائم بحق الفلسطينيين وأهالي قطاع غزة".