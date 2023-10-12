ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 1354

ارتفعت إلى 1354 حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في بيان مقتضب الخميس.



وأكدت الوزارة "استشهاد 1354 مواطنا وإصابة 6049 مواطنا آخر بجروح مختلفة" وذلك في اليوم الخامس من بدء التصعيد بين إسرائيل وحماس الذي استهل بشن حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية.

