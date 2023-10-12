عبد اللهيان يغادر طهران متوجهاً إلى بغداد

غادر وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان طهران متوجهاً إلى بغداد في طريقه إلى الوجهة الأولى لجولته الإقليمية، وذلك للتباحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية، وخاصة التطورات الراهنة في فلسطين وإيران.