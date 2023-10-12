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الخبير في الشّؤون الأمنيّة حسن حريري بحث و وزير الدفاع العراقي سبل النّهوض في مجال الأمن السيبراني
أخبار دولية
2023-10-12 | 06:42
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الخبير في الشّؤون الأمنيّة حسن حريري بحث و وزير الدفاع العراقي سبل النّهوض في مجال الأمن السيبراني
التقى الخبير في الشّؤون الأمنيّة السيد حسن حريري اليوم وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في العاصمة العراقية بغداد في زيارة جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول الملفات المتعلقة بالشّؤون الأمنيّة والتعاون في مجالات تطوير الأمن ما بين وزارة الدفاع العراقية وشركة " plus 971 cyber security " في دولة الامارات العربية المتحدة التي يمثلها السيد حريري.
وبهدف تفعيل سبل التعاون أكد السيد حريري للوزير العباسي استعداداه على تقديم الدّعم التقني الكامل والمساعدة المطلوبة بغية زيادة الفعالية والنّهوض بمجال الأمن السيبراني وتجهيز جمهورية العراق بأحدث التقنيات في كافة مجالات الأمن خاصة الأمن السيبراني.
وفي نهاية الزيارة هنأ الوزير العباسي السيد حريري على تصدره قائمة (Forbes) فوربس لأشهر 10 رجال أعمال تركوا بصمة في مجالات عملهم في الشرق الأوسط في العام 2022.
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