بلينكن أكّد دعم أميركا الدائم لإسرائيل

أكّد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن دعم الولايات المتحدة "الدائم" لإسرائيل، مؤكدا على "التطلعات المشروعة" للفلسطينيين والتي لا تمثلها حركة حماس الإسلامية.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافيّ جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تل أبيب "قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أميركا موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبدا، سنكون دائما إلى جانبكم".