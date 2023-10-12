ضربات إسرائيلية على مطاري حلب ودمشق

استهدف قصف اسرائيلي مطاري دمشق ومدينة حلب، في شمال سوريا، حسبما أعلن التلفزيون الرسميّ السوريّ.



وأشار مراسل أخبار قناة "الإخبارية" السورية إلى الغارات التي تأتي بينما تخوض إسرائيل حربًا اندلعت على أثر هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت الماضي وأدى الى سقوط آلاف القتلى.