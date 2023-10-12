سانا: مطارا دمشق وحلب خارج الخدمة بعد الهجمات الإسرائيلية

خرج المطاران الرئيسيان، في سوريا، أي مطارا دمشق وحلب، على الخدمة نتيجة تعرضهما لقصف إسرائيليّ، وَفق ما أعلن مصدر عسكريّ سوريّ.

