وصول مساعدات اردنية الى مصر مخصصة لغزة

استقبل مطار العريش المصريّ، في سيناء، اولى شحنات المساعدات الإغاثية من الأردن استعدادًا لارسالها إلى غزة، وفق ما أفادت وسائل إعلام أردنية.



وهدفت هذه المساعدات إلى تخفيف المعاناة عن القطاع، في ظل القصف الاسرائيليّ المتواصل، بعد هجوم حركة حماس.



ويُذكر أنّ إسرائيل تفرض حصارًا على القطاع منذ أكثر من 15 عامًا، الا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.