عدد القتلى في غزة إلى ارتفاع وهذا ما وصلت إليه الارقام

إرتفع عدد القتلى، في غزة، إلى 1417 وأُصيب 6268 شخصًا، وَفق ما أعلنت وزارة الصحة.



وأضافت الوزارة أنها سجلت سقوط 447 قتيلًا من الأطفال و248 شهيدة نتيجة العدوان المتواصل.

