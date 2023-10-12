الأمين العام للناتو: الوضع في الشرق الأوسط غير مطمئن

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ ان الوضع في الشرق الأوسط غير مطمئن، وذلك في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.



وقال ستولتنبرغ أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس معتبرا أن حماية المدنيين أمر مطلوب.



وأشار إلى أن هناك قلق مما وصفه باحتمال "انتهاز جهات مثل حزب الله أو إيران الوضع".