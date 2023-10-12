وزيرة الخارجية الالمانية في تضامن مع الدولة العبرية

تتوجّه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل، في إشارة إلى "التضامن" مع الدولة العبرية، حسبما أعلن متحدث باسم وزارتها.



وقال المتحدث إنه "في إطار دبلوماسية الأزمة الحالية"، ستقوم وزيرة الخارجية "بزيارة تضامن" إلى إسرائيل.