منفّذا هجوم أنقرة جاءا على الأرجح من سوريا بطائرة شراعية

اعلن وزير الداخلية التركي الخميس انه "من المحتمل جدا" أن يكون منفّذا الهجوم الذي وقع في الأول من تشرين الأول/أكتوبر في أنقرة وأدى إلى جرح شرطيين، قد وصلا من سوريا بطائرة شراعية آلية.



وأوضح علي يرلي كايا لصحافيين في اسطنبول "من المحتمل جدا أن يكون منفّذا هجوم أنقرة جاءا من سوريا بطائرة شراعية آلية".



وقال "لم نتمكن بعد من العثور على المظلة ونعمل على ضمان السلامة في ما يتعلق بالرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.