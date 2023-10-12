الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه "ممارسات قتل المدنيين" في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس رفضه "قتل المدنيين" في الجانبين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب بيان صادر عن مكتبه.



وقال عباس خلال لقائه العاهل الأردني في عمان "نرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي".