وزير الدفاع الأميركي: واشنطن لم تضع شروطاً لاستخدام مساعداتها العسكرية من قبل إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس من بروكسل، أنّ الولايات المتحدة لم تضع أيّ شروط لاستخدام مساعداتها العسكرية من قبل إسرائيل، التي ردّت بغارات واسعة على الهجوم الذي شنّته حركة حماس.



وقال الوزير الأميركي للصحافة عقب اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي، "لم نضع أيّ شروط لاستخدام معدّاتنا. هذا جيش محترف تقوده قيادة محترفة. نأمل ونتوقّع أن يقوموا بالأشياء بشكل صحيح خلال تنفيذ حملتهم".