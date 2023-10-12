الجيش الإسرائيلي: قصفنا غزة بـ4000 طن من المتفجرات

اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان سلاح الجو أسقط نحو 6000 قنبلة تزن 4000 طن مستهدفا مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.



وقال ان الجيش الاسرائيلي هاجم أكثر من 3600 هدف بينها ما وصفها بمواقع القيادة والسيطرة والبنى التحتية لحماس.



واضاف إن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بأحياء مركزية شمالي غزة زعم أنها استخدمت كمناطق تجمع لمقاتلي كتائب القسام الذراع العسكرية لحماس.



وأشار إلى أن الهجمات تركزت على مدينة غزة وضواحيها حيث ينشط قادة حماس، وفق قوله.