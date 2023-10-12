ما هي أول شركة طيران دولية التي تستأنف رحلاتها إلى كابول؟

أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة استئناف رحلاتها الجويّة إلى كابول اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل، لتصبح بذلك أول شركة طيران دولية تعاود تسيير رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.



وأفادت شركة الطيران التي تتّخذ من إمارة دبي مقرًا، في بيان عن تسيير رحلتين مزدوجتين يوميًا، أي أن كل منهما ستشمل الذهاب والإياب.