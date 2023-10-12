وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة لم تكن لديها "مؤشرات" مسبقة على هجوم حماس

وزير الدفاع الأميركي: لو كانت لدينا مثل هذه المؤشرات لتبادلناها مع إسرائيل

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بروكسل الخميس، أنّ الولايات المتحدة لم يكن لديها أي مؤشرات إلى أنّ حماس كانت تُجري استعدادات للهجوم على إسرائيل.



وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو): "لو كانت لدينا مثل هذه المؤشرات لتبادلناها مع إسرائيل، لكن على حدّ علمي لم نرَ شيئاً من هذا القبيل".