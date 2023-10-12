بلينكن يتوجّه إلى قطر الجمعة لإجراء محادثات بشأن "حماس"

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى قطر الجمعة، لإجراء محادثات مع القادة القطريين بشأن حركة حماس التي تخوض حالياً حرباً مع إسرائيل.



وقال مسؤول أميركي: "غداً، سيسافر وزير الخارجية بلينكن إلى قطر للقاء كبار المسؤولين المحليين".