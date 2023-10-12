تركيا ملتزمة المصادقة على اتفاق انضمام السويد إلى الناتو

تركيا أكدت لحلفائها أنها لا تزال ملتزمة اتفاق المصادقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكريّ، حسبما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.