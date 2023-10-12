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أبو عبيدة: وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت..وما لدينا من أوراق سيكون ثمنًا لحريّة الأسرى

أخبار دولية
2023-10-12 | 11:40
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أبو عبيدة: وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت..وما لدينا من أوراق سيكون ثمنًا لحريّة الأسرى
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أبو عبيدة: وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت..وما لدينا من أوراق سيكون ثمنًا لحريّة الأسرى

كشف المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام ابو عبيدة اعتماد "القسام" بشكل كبير على دعم المدفعية والتشويش عبر المسيرات لاختراق الحدود، ووضعها خطة دقيقة لاستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة و1500 لعمليات الدعم والإسناد.
 
وتوجّه للأسرى بالقول:" ما لدينا من أوراق سيكون ثمنًا لحريتكم".
 
وأشار الى ان "معركة طوفان الأقصى مستمرة على الأرض في كل محاور العمليات".

وقال: "على المعركة أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى."

وأضاف: "بدأت معركة طوفان الأقصى انطلاقًا من تحليل منطقة العمليات مثل الأرض والطقس وتأثيرهما."

وشدّد على أنّ "وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت في ما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو".
 
 
 

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