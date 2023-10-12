مظاهرات في تونس دعما مع الفلسطينيين

تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسيّ للعمل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وسياسيون ومحامون وطلاب، في وسط العاصمة، تضامنًا مع الشعب الفلسطينيّ ورفضًا للتطبيع مع الدولة العبرية.



ورفع المتظاهرون العلم الفلسطينيّ ونددوا بالقصف الإسرائيليّ على قطاع غزة، أمام مقر الاتحاد العام للعمل، قبل أن يتوجهوا إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس.



وردد المتظاهرون شعارات "الشعب يريد تجريم التطبيع" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة" و"فلسطين عربية لا بديل عن البندقية".



وندد المتظاهرون بدعم فرنسا والولايات المتحدة لإسرائيل، معتبرين أن البلدين باتا "حليفين (للدولة العبرية) في الهجوم على الفلسطينيين".