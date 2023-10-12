زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يتهم الحكومة بـ"فشل لا يغتفر"

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الخميس، الحكومة بـ"فشل لا يغتفر" لعدم منعها الهجوم الذي شنته حركة حماس السبت على إسرائيل.



وقال لبيد في خطاب متلفز: "فشل يوم السبت لا يغتفر"، مؤكدا أنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعضو المعارضة بيني غانتس الأربعاء.