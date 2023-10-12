شولتس يستقبل أمير قطر ويؤكد العمل لوقف التصعيد في الشرق الأوسط

استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس في برلين، مؤكدا رغبته في استخدام "جميع اتصالاته" لوقف التصعيد في الشرق الأوسط وإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.



وقال شولتس أمام مجلس النواب في البوندستاغ صباح الخميس، إنّه "سيكون من غير المسؤول عدم استخدام جميع الاتصالات التي يمكن أن تساعد" في ظلّ "هذا الوضع المأساوي".



وكان بذلك يبرّر لقاءه المقرّر في برلين مع أمير قطر، في وقت أثار الدور المتنامي لقطر باعتبارها المورد الرئيسي الجديد للغاز إلى ألمانيا، انقساماً في السياسة الألمانية بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط الدوحة بحماس والمساعدات المالية التي قدمتها لها.



وقال شتيفن هيبستريت المتحدث باسم شولتس في بيان، إنّ المسؤولَين ناقشا خلال اللقاء "مصير الرهائن الذين اختطفتهم حماس، ومن بينهم مواطنون ألمان".



وأكد شولتس الذي يطالب بالافراج عن هؤلاء "في أسرع وقت ممكن"، أنّ "تتحمّل حماس المسؤولية الكاملة" عن حياتهم.



وكرّر المستشار الألماني تأكيده أنّ برلين تقف من دون تحفّظ إلى جانب إسرائيل التي لها "الحق بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها".



في المقابل، قالت جيتا كونيمان عضو البرلمان عن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" اليميني المعارض، لصحيفة دي فيلت: "لا يمكننا إدانة إرهاب حماس في الصباح ثم نتناول الغداء مع الراعي الرئيسي للإرهاب".



وشدّدت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة "إكس"، على أنّ "إرهاب حماس ضد إسرائيل يعرّض المنطقة بأكملها لخطر زعزعة الاستقرار. جميع قنوات الاتصال ثمينة"، مضيفة في الوقت ذاته أنّ قطر "لاعب ووسيط مهمّ في المنطقة".



وخلال خطاب أمام مجلس النواب، اتهم شولتس إيران بتسهيل الهجمات "غير المسبوقة" على الدولة العبرية من خلال دعمها حماس في السنوات الأخيرة، واصفا صمت السلطة الفلسطينية بأنه "معيب".



وقال: "لا نملك دليلاً ملموساً حتى الآن على أن إيران قدّمت دعما ملموسا وعملياتيا لهذا الهجوم الجبان... لكن من الواضح بالنسبة إلينا جميعا أنه من دون الدعم الإيراني على مدى السنوات الأخيرة الماضية، ما كانت حماس تمكّنت من شن هذه الهجمات غير المسبوقة على الأراضي الإسرائيلية".



من جهة ثانية، حضّ المستشار الألماني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إدانة هجوم حماس بشكل واضح، واصفاً صمته حتى اللحظة بـ"المعيب".



وقال: "أين الإدانة الواضحة من قبل السلطة (الفلسطينية) المستقلة ورئيسها محمود عباس للعنف الإرهابي؟"، مضيفا أن "صمتهم معيب".



وكان ذلك قبل ساعات من تأكيد عباس رفضه "قتل المدنيين" في الجانبين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وعلى صعيد آخر، أعلن شولتس أن برلين ستحظر نشاطات حماس والمنظمات المرتبطة بها في ألمانيا، بعد هجماتها الأخيرة ضد إسرائيل.