بلينكن يقول إنه بحث مع إسرائيل في "الاحتياجات الإنسانية" لقطاع غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الخميس أنه بحث مع إسرائيل "الاحتياجات الإنسانية" لقطاع غزة، مجددا دعم حق إسرائيل في الرد على هجوم حركة حماس.



وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين "ناقشنا سبل تلبية الاحتياجات الإنسانية للأشخاص الذين يعيشون في غزة لحمايتهم من الأذى، بينما تقوم إسرائيل بعملياتها الأمنية المشروعة للدفاع عن نفسها من الإرهاب ومحاولة ضمان ألا يتكرر ذلك مرة اخرى".