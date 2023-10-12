تحطّم طائرة مسيّرة في روسيا وسقوط قتلى

قُتل ثلاثة أشخاص جرّاء سقوط حطام طائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الروسية خلال الليل، وفق ما أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا.



وحسب رئيسة المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، فإن الطفلة التي قتلت هي ابنة موظف في وكالة أنباء "ريا نوفوستي" للأنباء في أفغانستان.