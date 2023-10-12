بلينكن سيزور دولا عربية لبحث الحرب في غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس، أنه سيزور السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، في إطار جولة لبحث الأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة.



وأعلن بلينكن هذه الخطوات خلال مؤتمر صحافي في تلّ أبيب.



وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق أنّه سيزور الأردن وقطر الجمعة.