مشاهد للـLBCI من داخل غزة تظهر حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها اهل القطاع

يعاني أهل قطاع غزة من الدمار والمعاناة، نتيجة الحرب التي شنّتها "حماس" ضد إسرائيل، وهذه مشاهد للـLBCI تعرض ذلك.