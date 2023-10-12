الولايات المتحدة ستنظّم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستنظّم رحلات جوية اعتباراً من الجمعة لإجلاء رعاياها الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل إلى أوروبا.



وقال جون كيربي: "وجّه الرئيس فريقه للتأكّد من أننا نساعد المواطنين الأميركيين الذين يريدون مغادرة إسرائيل". وأضاف: "ابتداء من الغد، ستستأجر الإدارة الأميركية رحلات جوية لنقل مواطنيها من إسرائيل إلى مواقع في أوروبا".